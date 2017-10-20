На Всемирный фестиваль молодежи Хабаровский край привёз уголовный кодекс

Хабаровск, , 10:17 — REGNUM На Всемирном фестивале молодежи и студентов, который проходит в Сочи, молодой юрист из Хабаровска Максим Сикач представил проект Международного уголовного кодекса, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Проект Максима Сикача, Международный уголовный кодекс, основа еще одной разработки молодого хабаровского юриста — создания миротворческих судов на границах враждующих государств. По мнению разработчика, этот институт должен стать заменой устаревшим международным трибуналам.

Кодекс состоит из нескольких частей, включающих, в том числе, преступления против личности, половую неприкосновенность, личные свободы и прочее.

На фестивале Максим смог осуществить свою давнюю мечту — встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главу МИДа заинтересовал документ.

«Сергей Лавров сказал, что нужно посмотреть кодекс и дал мне контакты своего атташе, с которым мы будем держать связь. Я надеюсь, что, в итоге, мой проект представят в Совете безопасности ООН», — рассказал Максим Сикач.

Свои достижения, вместе с другими молодыми активистами Хабаровского края, Максим обсудил и с главой региона Вячеславом Шпортом.

«Фестиваль — как раз та площадка, на которой молодежь может обсудить свои идеи с разными людьми. Все проекты, заявленные нашей молодежью — реальные, жизненные. Мы вместе будем внедрять их на территории края», — сказал глава Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов состоялось 15 октября в Сочи. На открытии фестиваля выступил президент России Владимир Путин. Фестиваль продлится до 22 октября. В нем принимают участие 20 тыс. человек из 180 стран.