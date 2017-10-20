В России вступил в силу новый регламент ГИБДД

Москва, , 07:38 — REGNUM Новый административный регламент, регулирующий деятельность сотрудников ГИБДД, вступил в силу в Российской Федерации с 20 октября. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, инспекторы ГИБДД теперь могут останавливать транспортные средства вне стационарных постов, а также не выдавать справки после дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

При этом в документе отмечается, что сотрудники ГИБДД во время общения с водителями должны быть вежливыми, а также воздерживаться от высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация.

Согласно новым правилам, сотрудники ГИБДД также не смогут устраивать «засады» на дорогах страны, патрульный автомобиль должен быть хорошо виден участникам дорожного движения.

Снимать на камеру инспектора ГИБДД можно, если только в кадр не попадает то, что составляет государственную тайну или относится к оперативно-розыскной деятельности.

Кроме того, из регламента убрали пункт об изъятии водительских прав. В случае, если необходимо подобное взыскание, владелец автомобиля должен сам в трехдневный срок предоставить документы в подразделение ГИБДД.