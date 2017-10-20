К чему привело стремление исполнить майские указы в Оренбуржье?

Оренбург, , 07:39 — REGNUM В Оренбургской области с 1 января 2018 года запланирована индексация размеров должностных окладов медицинских работников. Эта мера позволит сохранить установленную законом Оренбургской области долю должностных окладов в структуре заработной платы на уровне не ниже 50%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве.

Между тем, как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пресс-секретарь Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области Сергей Шкерин, заявление министерства здравоохранения последовало после того, как председатель Оренбургской областной организации профсоюза работников здравоохранения Людмила Варавва, выступая на встрече с губернатором Юрием Бергом, потребовала повысить оклады врачам и медсестрам.

Профсоюзный лидер отметила, что необходимо разработать порядок индексации заработной платы, и такая необходимость назрела давно. За последние три года зарплата врачей стала конкурентной, но произошло это за счёт увеличения размера стимулирующих надбавок. В профсоюзе проанализировали зарплату врачей, фельдшеров, медсестер и санитарок 43 учреждений здравоохранения Оренбургской области во втором квартале 2017 года.

Выяснилось, что ни у одной из категорий базовый оклад не достиг 50% в итоговой сумме заработной платы, таким образом, о выполнении майских указов речи нет. У врачей эта доля оклада в заработке составила 37,9%, у среднего медперсонала — 45,9%, а у младшего — 47,9%.

«Вольная трактовка понятий «базовый оклад» и «гарантированная часть» позволяет вводить в заблуждение даже нашего президента и губернатора. Им докладывают о гарантированной части заработной платы, которая в Оренбургской области у врачей составляет 58%, у среднего медперсонала — 64,9%, младшего — 59%, прочий персонал — 67%, что, в принципе, неплохо. В то же время стремление к исполнению майских указов позволило просесть базовому окладу, потому что все доплаты осуществляются за счёт стимулирующих выплат», — сказала лидер профсоюзов Людмила Варавва.

Собственно, после требование профсоюзов, озвученное главе региона, и вызвало заявление минздрава, которое, надо отметить, было оперативным. Министр здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова подчеркнула, что с нового года в области планируется индексация окладов медработников.

По словам Сергея Шкерина, в ведомстве согласились с тем, что с увеличением средней заработной платы медицинских работников в 2016 и 2017 годах за счёт стимулирующих выплат доля должностных окладов в структуре заработной платы действительно снижается и составляет в среднем 50%.

Напомним, в сфере регионального здравоохранения работают 7979 врачей и 22 072 специалиста среднего звена. С 1 октября 2017 года средняя заработная плата врачей по отношению к средней заработной плате в регионе составляет до 180% (44 375,4 рубля); среднего медперсонала — до 90% (22 187,7 рубля) и младшего персонала — до 80% (19 722,4 рубля).

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