Рекордное количество проектов претендует на господдержку

Москва, , 07:37 — REGNUM На участие в конкурсе на государственное финансирование в этом году было подано рекордное число проектов — 687. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«Число организаций, которые представили свои проекты, почти на 40 процентов превышает показатель 2016 года. Другие 60 процентов уже получали субсидии и прошли с нами весь путь — от заключения договоров до подготовки итоговых отчетов», — поясняет председатель Комитета общественных связей Москвы Александра Александрова.

Наибольшее количество заявок собрала номинация «Дети и молодежь Москвы» — 168. Далее следует номинация «Милосердие и забота» (87) и «Наше наследие» (86).

В номинациях «Партнерские проекты» и «Наш город» участвует по 61 проекту. Новые номинации — «Семья и активное долголетие» и «Профилактическая помощь» — заинтересовали 57 и 50 некоммерческих организаций соответственно.

На направление «Развитие социально ориентированных НКО» и «Развитие добровольчества и благотворительности», направленные на инфраструктурное развитие некоммерческого сектора, претендует по 45 организаций. Номинация «Экологическая ответственность» представляет 27 проектов.

Большая часть участников претендует на крупные субсидии размером от 700 тыс. до 2,5 млн рублей. Организации, которые недавно начали работать в социальной сфере, подготовят проекты малого размера — до 700 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области субсидии получили 7% семей, проживающих в регионе. Общая сумма государственного финансирования на оплату жилищно-коммунальных услуг за это время составила 230 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Меньше некуда: новгородским чиновникам пообещали оптимизацию по-тульски