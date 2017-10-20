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«Яркое путешествие»: Китай бесплатно вернет зрение сотням жителей Мьянмы

Общество

Команда китайских медиков из Народного госпиталя провинции Хэнань предоставит бесплатное пятидневное хирургическое лечение для 300 пациентов с катарактой

«Яркое путешествие»: Китай бесплатно вернет зрение сотням жителей Мьянмы
Иллюстрация: U.S. Air Force
Проверка зрения

Нейпьидо, 20 октября 2017, 06:08 — REGNUM  Команда китайских медиков проведёт бесплатные операции по лечению катаракты в Мьянме в рамках гуманитарной программы «Яркое путешествие», сообщает 19 октября газета «Жэньминь жибао».

Операции пройдут по программе гуманитарной помощи в городе Таунджи штата Шан в Мьянме. Команда китайских медиков из Народного госпиталя провинции Хэнань предоставит бесплатное пятидневное хирургическое лечение для 300 пациентов с катарактой.

Целью мероприятия является развитие сотрудничества в сфере общественного здравоохранения между Китаем и Мьянмой.

Выступая на торжественной церемонии по случаю мероприятия, посол Китая в Мьянме Хун Лян выразил свою уверенность, что программа принесет свет людям Мьянмы, страдающим от катаракты и усилит дружбу между странами.

«Я рад, что мне выпал шанс лечения глаз на таком современном оборудовании и я надеюсь, что эта программа укрепит дружбу между странами», — заявил один из больных катарактой, который получит лечение.

Отметим, что в рамках программы «Яркое путешествие» команда китайских медиков с 2015 года уже провела лечение порядка 6 тыс. пациентов с катарактой.

Напомним, что Китай периодически оказывает также гуманитарную помощь Мьянме, которая переживает в настоящий момент всплеск насилия в штате Ракхайн.

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