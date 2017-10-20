В Якутии после разлива фекальных вод возбудили дело

Якутск, , 06:06 — REGNUM Уголовное дело о незаконном отключении потребителей от источников жизнеобеспечения возбуждено в Якутии, сообщили в пресс-службе регионального СУ Следственного комитета РФ.

«Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.1 УК РФ (незаконное отключение потребителей от источников жизнеобеспечения, совершенное лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба или иные тяжкие последствия)», — сообщили в пресс-службе.

Речь идет о действиях ресурсоснабжающей организации «Теплоэнергосервис». В апреле 2017 года этой компании оказалась должна за теплоснабжение 710 тысяч рублей частная организация, оказывающая услуги по водоотведению населению поселка Усть-Нера (Оймяконский район, Якутия).

Не получив деньги в мае, в июне «Теплоэнергосервис» потребовал погасить задолженность. Должникам было направлено уведомление о введении полного ограничения режима потребления теплоэнергии.

Поскольку оплата так и не поступила, «Теплоэнергосервис» отключил все канализационно-напорные станции в Усть-Нере. Запорная арматура была демонтирована, а на трубопровод установлены заглушки.

«В результате этого в начале отопительного периода, начавшегося с 6 сентября 2017 года, при понижении температуры воздуха ниже 0 градусов произошли порывы канализационных и тепловых труб, труб холодного водоснабжения», — сообщили в пресс-службе.

В поселке на преддомовых территориях разлились фекальные воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 октября заместитель главы Оймяконского района Игорь Водовозов заявил, что «Теплоэнергсервис» отказывается включать отопление, хотя в регионе отрицательная температура. Управляющая эксплуатацией жилого фонда Усть-Неры компания «Персей» 1 октября полностью погасила все долги перед «Теплоэнергсервисом».

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