Большой театр оштрафован на 150 тысяч рублей

Москва, , 00:25 — REGNUM Штраф, наложенный на Большой театр, составил 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

После запросов со стороны СМИ данных о проверке поликлиники Большого театра ведомство распространило следующую информацию:

«Рассмотрев материалы проверки, Суд наложил на Большой театр административный штраф в размере 150 тысяч рублей».

Проверку провели в плановом порядке. Она касалась лицензионного контроля медицинской деятельности.

У Большого театра есть лицензия Росздравнадзора от 24 ноября 2016 года. Документ дает право поликлинике Большого театра на осуществление таких видов услуг как неврология функциональная диагностика, рентгенология, эндокринология, урология, дерматовенерология, стоматология, вакцинация, — всего свыше 30 видов услуг.

«В ходе надзорных мероприятий было выявлено, что в медучреждении нарушаются лицензионные требования, порядки оказания медпомощи в части стандарта оснащения и укомплектованности при осуществлении медицинской деятельности, что несет прямую угрозу жизни и здоровью ведущим артистам страны и их семьям», — говорится в сообщении.

Надзорное ведомство сообщило об оформлении этих фактов в виде протоколов об административном правонарушении по части 3 статьи 19.20 КоАП РФ.

Таким образом, нарушения подпали под статью «Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований или условий лицензии, если такая лицензия обязательна».

Росздравнадзор дал организации время на устранение нарушений — до 19 октября 2017 года. Уже на следующий день, то есть 20 октября 2017 года, сотрудники ведомства придут с новой проверкой в поликлинику Большого театра.