Обудсмен поддержала опеку, чьи действия признаны судом незаконными

Стерлитамак, Башкирия, , 23:40 — REGNUM В Башкирии Уполномоченная по правам ребенка Милана Скоробогатова встала на сторону органов опеки несмотря на то, что суд признал доводы органов опеки незаконными, заявил корреспонденту ИА REGNUM помощник адвоката семьи Панковых, у которых изъяли ребенка, Кирюхин Артем.

Омбудсмен заявила в ходе встречи с рабочей группой по мониторингу незаконного изъятия детей, что у мужа Оксаны Панковой, назначенной временным опекуном несовершеннолетней девочки, была судимость. Именно из-за этой судимости опека ранее заинтересовалась семьей. Из этого Скоробогатова сделала вывод, что Куюргазинская опека «проявила более сознательный вид» и отношение к делу.

Скоробогатова также поставила под сомнение вопрос об активности и искренности самих Панковых. Она спросила у члена рабочей группы, почему Панковы не подают в суд на удочерение ребенка и сделала вывод, что семья понимает, что в суде им откажут. Поэтому, считает омбудсмен, в действиях Куюргазинской опеки есть «некая правота».

По словам адвоката, органы опеки, действуя предвзято, выписали постановление, все доводы которого, включая «социально опасное положение» для ребенка, исходящее от семь лет назад судимого мужа, были признаны судом необоснованными и незаконными.

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Опроверг адвокат и то, что Оксана Панкова якобы не подает в суд на удочерение девочки.

«На самом деле, Оксана, после того, как прошло судебное заседание, подала заявление на удочерение в органы опеки города Мелеуз, куда непонятно зачем переправили ребенка еще во время судебных тяжб. После этого ребенка по опять же неизвестному мотиву отправили в Стерлитамак, где Оксана прошла все необходимые процедуры и подала заявление на удочерение в суд. Предварительное заседание суда назначено на 17 октября», — сказал Кирюхин.

На заседании рабочей группы Скоробогатова заявила, что, как уполномоченный по правам ребенка, она готова стать куратором каждого подобного случая, но также заявила категорическое неприятие сотрудничества Панковых и общественников со СМИ назвав это «пиаром».

"Пусть Скоробогатова выступит категорическим защитником хотя бы одного ребенка, ведь кроме как устроить его в хороший детский дом и советом Панковой обратится в суд, больше она ребенку никак не помогла. Более того, она отказалась присутствовать на суде будучи представителем законных интересов ребенка, прислав в суд соответствующее уведомление. Что касается пиара, пусть данные слова останутся на совести Скоробогатовой», — сказал помощник адвоката.

Напомним, 14 февраля из многодетной семьи Панковых органы опеки Куюргазинского района изъяли ребенка и поместили его в приют. Опека, со слов ребенка, хотела отдать ее на воспитание другой семье. Опекунов не оповестили, у девочки забрали телефон. Позже органы опеки вынесли постановление, в котором указано, что данная семья является для ребенка социально опасной.

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Однако в дальнейшем органы опеки проиграли суд и все их доводы были признаны незаконными. Известно, что органы опеки еще до изъятия проводили психологическое обследование ребенка у педагога-психолога Муниципального бюджетного учреждения МПЦ (молодежно-подростковый центр) «Самоцветы» в городе Кумертау. В заключении указанно, что девочка привязана к семье Панковых и питает к ним теплые чувства, считает их родителями.