Курган: детские врачи в дефиците и без зарплат

Курган, , 19:58 — REGNUM В Кургане не хватает педиатров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской думы.

О нехватке детских врачей заявила главный врач городской детской поликлиники Елена Голуб. По её словам, в восьмом детском педиатрическом отделении (микрорайон Заозёрный) работают девять участков. В день врачей посещают 450—600 человек, а в периоды заболеваемости может быть больше 800. При этом работают лишь восемь участковых педиатров.

Проблема и по всему Заозёрному микрорайону. Сейчас здесь работают 16 участков, а должно быть 21. Из-за дефицита кадров возникают очереди.

Елена Голуб отметила, что проблему приходится решать совмещением, это когда один педиатр работает не только на своём участке. Также она заверила, что руководство больницы пытается привлекать молодых специалистов. Это делается и по целевым направлениям, и с помощью компенсаций по ипотеке, и за счёт подъёмных.

Кроме того, по данным местных СМИ, медикам задержали зарплату за сентябрь. Впрочем, как сообщает радио «За облаками», им уже выплачивают деньги. Причиной задержки стали технические проблемы.

По словам источников, знакомых с ситуацией, с ней столкнулось несколько медицинских учреждений Кургана. Выплатить все деньги медикам планировали до конца 19 октября.