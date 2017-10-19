«Ведомости» закрывают свое санкт-петербургское бюро

Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Газета «Ведомости» закрывает свое Санкт-Петербургское бюро по экономическим причинам. Об этом сегодня, 19 октября, сообщается в официальной группе «Ведомости Санкт-Петербург» в социальной сети Facebook.

«Друзья! Коллеги и ньюсмейкеры! Региональная полоса вышла сегодня в последний раз. Петербургское бюро, основанное весной 2000 г., на полгода позже «Ведомостей», закрывается. Это один из этапов оптимизации, причины ее — экономические», — сказано в сообщении.

Уточняется, что газета «Ведомости» продолжит выходить в Санкт-Петербурге, кроме того в городе останутся коммерческие подразделения издания, отдел конференций и подписка. Местные санкт-петербургские новости также будут представлены в газете, но их будут писать журналисты московской редакции.

Работники санкт-петербургского бюро поблагодарили своих читателей за поддержку и попрощались с ними.