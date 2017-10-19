Московскую доплату пенсионерам поднимут до прожиточного минимума

Москва, , 20:07 — REGNUM В 2018 году московскую региональную социальную доплату для неработающих пенсионеров со стажем проживания в столице более десяти лет поднимут до уровня прожиточного минимума. Таким образом составит 17 500 рублей, заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников («Единая Россия»). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Мосгордумы. Установление городского социального стандарта минимального дохода планируется на уровне прожиточного минимума.

«В следующем году планируется установление городского социального стандарта минимального дохода на уровне прожиточного минимума. Таким образом, региональная социальная доплата для неработающих пенсионеров со стажем проживания в Москве более десяти лет составит 17 500 рублей. Не менее, чем в два раза, будет увеличена ежемесячная выплата региональным льготным категориям — ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным. Единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны и участникам Обороны Москвы составят 10 тысяч рублей. Хочу отметить, что Москва не только индексирует, но в разы повышает социальные выплаты. Городские власти уделяют особое внимание вопросам материнства и детства, мерам социальной поддержки старшего поколения. На сегодняшний день в Москве действует большее количество льгот по сравнению с другими регионами», — отметил Алексей Шапошников.

В рамках работы комиссии Московской городской думы по социальной политике и трудовым отношениям, также прошёл круглый стол «О развитии городских мер социальной поддержки старшего поколения». Депутаты Мосгордумы поддержали предложения столичных общественных организаций об увеличении социальных пособий пенсионерам, ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы.

«Наша главная задача — повышение доходов пенсионеров. Социальный стандарт в столице был на уровне 12,5 тыс. рублей, мы его подняли до 14,5 тыс. рублей. Проект бюджета даёт нам возможность рассмотреть варианты, которые предлагает ветеранская общественность. Сейчас мы делаем расчёты и выносим документ на рассмотрение мэра столицы и Московской городской Думы. Помимо этого, в Москве есть ещё и социальные выплаты единовременного и долговременного характера. Их получают региональные льготники, труженики тыла, ветераны труда и репрессированные. Бюджетом предусматривается даже большее, чем на 10−15%, увеличение», — пояснил руководитель департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

Он отметил, что в Москве проживают свыше трёх миллионов пенсионеров, из них 80 тыс. — ветераны Великой Отечественной войны, 13 тыс. — инвалиды и участники боевых действий, 1,3 млн — ветераны труда. На социальную поддержку пенсионеров ежегодно выделяется свыше 170 млрд рублей. Основные расходы связаны с региональной социальной доплатой к пенсии, которую получают более 2 млн человек. Из бюджета на эти нужды выделяется свыше 100 млрд рублей. Кроме того, законодательно закреплено большое количество льгот для ветеранов.

«Доходы ветеранов падают несмотря на то, что правительства страны и города ежегодно компенсируют это падение в соответствии с инфляцией в пределах 4%. Но жизнь пенсионера складывается так, что большинство затрат идёт на продукты и медицину. А цены на них растут на 20% и более. В этой связи мы предлагаем установить городской социальный стандарт минимального дохода на уровне 1,5 прожиточных минимумов», — отметил первый заместитель председателя московской городской общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Георгий Пашков.

Добавим, по словам председателя комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаила Антонцева («Единая Россия»), социальный стандарт значительно увеличат, чтобы полностью нивелировать рост инфляции и сохранить выплаты на уровне не менее 1,5 прожиточных минимумов.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, расходы бюджета Москвы на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов увеличатся в два раза по программе социальной защиты населения. Проект бюджета предусматривает увеличение выплат льготным категориям, людям старшего поколения, малообеспеченным семьям, семьям с детьми-инвалидам и многодетным семьям.

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