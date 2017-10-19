В Петербурге стали чаще жениться и меньше рожать

Санкт-Петербург, , 17:58 — REGNUM В Петербурге в текущем году горожане стали жениться чаще, чем в прошлом. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 октября данные Петростата.

Так, в 2017 году с января по август в городе было зарегистрировано 35 тыс. 226 браков, в то время как за аналогичный период 2016 года — всего 33 тыс. 824 брака. Таким образом, прирост составил 1 тыс. 402 брачных союза, или 3,1%.

За первые восемь месяцев текущего года петербуржцы разводились 16 тыс. 382 раза, что почти идентично показателю за тот же период прошлого года, снижение составило лишь 83 случая, но этого недостаточно, чтобы продемонстрировать какую-либо динамику в процентном соотношении.

Заметим, в прошлом году на 1 тыс. петербуржцев приходилось 9,6 молодоженов и 4,8 вновь разведенных. В 2016 году по отношению к 2015 году в городе на 12% снизилось число браков и на 2% возросло количество разводов.

По данным Петростата, с января по август текущего года в Петербурге родилось 45 тыс. 124 ребенка, это 4021 человек меньше результата того же периода 2016 года. Показатель умерших также снизился, но не в таком масштабе: в 2017 году с января по август в городе скончалось 40 тыс. 505 человек, что на 273 человека меньше, чем за восемь месяцев 2016 года.

Показатель рождаемости на 1 тыс. петербуржцев составляет 12,8 младенцев, показатель смертности — 11,5 человек.

Таким образом, на данный момент естественный прирост населения в Петербурге, по данным на 1 сентября, идет почти в два раза медленнее, чем прирост в 2016 году. Тогда этот показатель составил более 8,4 тыс. человек, сейчас — лишь 4,6 тыс. человек.

«Миграционный прирост составил 84% от общего прироста населения в 2017 году», — заявляют в Петростате.

Численность постоянного населения Петербурга на 1 сентября 2017 года составила 5 млн 309 тыс. 700 человек, увеличившись с начала года на 28,1 тыс. человек, или на полпроцента.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2035 года, численность населения Петербурга к этому году составит 6 млн 600 тыс. человек. Увеличение будет обеспечено естественным приростом только на 30%. Ожидалось, что общий коэффициент рождаемости сохранит положительную динамику. Кроме того, рост продолжительности жизни увеличит нагрузку на трудоспособных граждан.