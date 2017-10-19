Власти Москвы: В 2017 году 4 тыс. семей улучшат свои жилищные условия

Москва, , 17:37 — REGNUM До конца 2017 года 800 семей Москвы улучшат свои жилищные условия, заявил 19 октября глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в Москве с начала 2017 года 3,2 тыс. семей уже улучшили свои жилищные условия. Таким образом, к концу 2017 года планируется увеличение числа семей данной категории до 4 тыс.

Власти Москвы в 2017 году выделили 4 млрд рублей субсидий для приобретения жилья семьям, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий. Возмездным способом улучшения жилья воспользовались 2,5 тыс. семей.

Всего на 2017 год на эти цели в бюджете города заложено 6 млрд рублей.

«Субсидия остается наиболее востребованным способом улучшения жилищных условий, так как дает возможность семье самостоятельно выбрать жилье, в соответствии с индивидуальными пожеланиями», — сказал Гаман.

Он добавил, что благодаря программе реновации 27% очередников, что составляет более 19 тыс. семей, улучшат свои жильные условия вне очереди.

Председатель движения «Очередники Москвы» Луиза Мартьянова в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 26 сентября заявила, что правительство Москвы взялось за разработку новой программы реновации, не выполнив возложенных на них обязательств по переселению семей, стоящих на очереди по улучшению жилищных условий. По ее мнению, многие семьи стоят на очереди с 80-х годов и живут «в скотских условиях».

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