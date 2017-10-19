Тверская улица в Москве станет пешеходной на новогодние праздники

Москва, , 16:59 — REGNUM Движение автотранспорта по Тверской улице в центре Москвы будет прекращено во время празднования Нового года. Об этом 19 октября сообщил журналистам начальник столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, Тверская улица станет пешеходной на три дня — 31 декабря по 2 января. «В течение этих трёх дней мы будем ярко гулять», — отметил Немерюк.

Как сообщил глава департамента, в дни празднования Нового года на Тверской улице будут проходить театральные представления и шоу, различные конкурсы игры и мастер-классы.

Помимо этого, в период с 22 декабря по 14 января в городе будет проходить масштабный фестиваль «Путешествие в Рождество», который в этом году охватит 69 различных площадок.

В прошлом году площадки традиционного фестиваля посетили свыше 12 миллионов человек.

В целом же, как сообщил Алексей Немерюк, несмотря на готовящиеся масштабные празднования, общий бюджет новогодних мероприятий в Москве в этом году будет сокращен на 30% по сравнению с прошлым годом.