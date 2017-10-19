Четверг, 19 Октября 2017 года
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В рейтинге информатизации регионов Тамбовская область поднялась на 11 строк

Общество

В рейтинге по уровню информатизации регионов, который представлен Минкомсвязью, Тамбовская область заняла 38 место, что на 11 позиций выше прошлогоднего, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики

Тамбов, 19 октября 2017, 16:54 — REGNUM  Первую версию рейтинга министерство представило в апреле 2016 года. Тогда Тамбовская область занимала 49-ю позицию. В прошлом году использовалось 58 показателей оценки, нынешняя методика включает оценку по 120 показателям и 17 подындексам. Особое внимание обращено на электронное правительство, информационно-коммуникационную инфраструктуру в сферах образования, здравоохранения, транспорта.

В целом перечень оценочных показателей соответствует разделам Концепции развития региональной информатизации, утвержденной распоряжением правительства РФ от 29 декабря 2014 года. В Концепции предложены основные принципы развития информационно-коммуникационных технологий по 12 направлениям в различных сферах социально-экономического развития субъектов Федерации.

«Новая региональная стратегия развития предполагает цифровизацию всех основополагающих сфер жизни: медицина, образование, культура, социальная сфера, промышленность, сельское хозяйство», — отметил накануне в своём выступлении на форуме «Открытые инновации» в технопарке Сколково губернатор Александр Никитин.

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