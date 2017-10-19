В рейтинге информатизации регионов Тамбовская область поднялась на 11 строк

Тамбов, , 16:54 — REGNUM Первую версию рейтинга министерство представило в апреле 2016 года. Тогда Тамбовская область занимала 49-ю позицию. В прошлом году использовалось 58 показателей оценки, нынешняя методика включает оценку по 120 показателям и 17 подындексам. Особое внимание обращено на электронное правительство, информационно-коммуникационную инфраструктуру в сферах образования, здравоохранения, транспорта.

В целом перечень оценочных показателей соответствует разделам Концепции развития региональной информатизации, утвержденной распоряжением правительства РФ от 29 декабря 2014 года. В Концепции предложены основные принципы развития информационно-коммуникационных технологий по 12 направлениям в различных сферах социально-экономического развития субъектов Федерации.

«Новая региональная стратегия развития предполагает цифровизацию всех основополагающих сфер жизни: медицина, образование, культура, социальная сфера, промышленность, сельское хозяйство», — отметил накануне в своём выступлении на форуме «Открытые инновации» в технопарке Сколково губернатор Александр Никитин.