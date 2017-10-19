В аэропорту Киева задержали депутата Рады с золотом и бриллиантами

Киев, , 16:45 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Борислав Розенблат, подозреваемый в легализации незаконной добычи янтаря, был задержан в аэропорту Киева при попытке вылететь в Германию, сообщает 19 октября украинское издание «Левый берег» со ссылкой на источник в аэропорту.

При задержании у депутата обнаружили золото и бриллианты.

Глава специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий ранее заявлял, что прокуратура заподозрила нескольких депутатов рады в причастности к легализации незаконной добычи янтаря. Среди подозреваемых депутатов оказался Борислав Розенблат.

Он подозревается в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве в размере $270 тыс. Депутаты рады дали согласие на привлечение Розенблата к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая 2017 года глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что 99% янтаря, продающегося на бирже, добыто нелегально. Он сказал, что легально в год добывается 5 тонн янтаря, но на бирже в польском Гданьске только в день продается 10 тонн.

По мнению Князева, проблему незаконной добычи янтаря можно решить только на законодательном уровне, так как силовыми методами уже ничего нельзя добиться.

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