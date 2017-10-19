«Надо спасти этих детей»: матери о расследовании гибели солдата в Печах

Печи, Белоруссия, , 17:39 — REGNUM К расследованию по делу о гибели 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича подключился комитет солдатских матерей. Представители организации прибыли в военный городок 17 октября, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Члены комитета солдатских матерей в Печах встретились с командованием, личным составом и сослуживцами Коржича 72-го гвардейского учебного центра. Председатель Республиканского комитета Белорусской общественной организации солдатских матерей Галина Чигринова призвала не использовать «этот несчастный случай, вот эту боль общую» в корыстных целях.

Глава комитета после встречи с сослуживцами погибшего рассказала, что на ее вопрос о том, почему они не уберегли солдата, те ответили, что у них не было оснований для волнения. По словам сослуживцев, Коржич был изгоем, сказала Чигринова. Также она сообщила, что солдаты, проходившие службу вместе с погибшим, пообещали рассказать все, если у них спросят. В то же время военнослужащие отрицали проявление дедовщины. По мнению главы комитета, солдат могли запугать.

Чигринова напомнила, что было время, когда о дедовщине в армии ничего не писали. Однако теперь это явление возрождается, что вызывает у матерей тревогу. По словам главы комитета, дедовщина сегодня может быть вызвана тем, что в армию идут в основном молодые люди, которые родились в 90-х. Это было непростое время для всех, поэтому у таких молодых людей могут быть недостатки в воспитании, сказала представитель организации.

«Это непростые дети. К ним нужен особый подход. Надо их учить уму-разуму, надо спасти этих детей»,— заявила Галина Чигринова.

Напомним, 3 октября в воинской части в борисовских Печах обнаружили тело солдата-срочника Александра Коржича. Его нашли со связанными ногами и футболкой на голове. По сообщениям белорусских СМИ, на теле молодого человека были обнаружены многочисленные гематомы. Позднее было установлено, что с банковской карты военнослужащего за четыре месяца пропало 900 белорусских рублей.

Следственный комитет Белоруссии возбудил по факту гибели военнослужащего уголовное дело. Расследование взял личный контроль президент республики Александр Лукашенко. К 18 октября по делу были задержаны уже десять человек, среди них — семь сержантов, старшина роты, командир роты Коржича и его заместитель. Уволено пять человек, еще двоих отстранили от работы. В частности, как передавало ИА REGNUM, по распоряжению министерства обороны РБ был уволен командир воинской части — начальник школы, где проходил службу погибший. Проверки продолжаются.

Следователи опросили несколько десятков солдат, которые несут службу в 72-м гвардейском учебном центре. Как выяснилось, офицеры фактически вели сбор денег у новоприбывших курсантов за возможность пользоваться мобильными телефонами в любое время, хотя это запрещено по уставу. Также выяснилось, что старшие по званию забирали у курсантов продукты питания и сигареты.

Министр обороны Белоруссии Андрей Равков выразил соболезнования родственникам погибшего. Глава ведомства подчеркнул, что виновные и те должностные лица, которые своими действиями, бездействием, равнодушием привели к этой ситуации, должны понести наказание. По словам Равкова, командиры и начальники должны отвечать за подчиненных, солдаты, особенно срочной службы, в мирное время не должны гибнуть.

Ранее отмечалось, что в 2000-х годах в армию в Белоруссии не принимали тех, у кого были судимости. Однако теперь призыв касается молодых людей, родившихся в 90-х, когда был спад рождаемости: в армии недобор, поэтому призывают и тех, кто имеет погашенные судимости. Процент таких призывников невелик — около 4%.

Как пишет портал Belarusinfocus.info, проблема дедовщины в белорусской не стоит так остро, как это было в начале 90-х годов. Более серьезными проблемами являеются обеспечение вещевым имуществом, нужными размерами обмундирования, а также своевременное финансовое и продовольственное обеспечение.

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