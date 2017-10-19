Госдума не запретит свободную продажу таблеток для прерывания беременности

Москва, , 16:11 — REGNUM Законопроект, запрещающий продажу лекарственных препаратов для искусственного прерывания беременности вне медучреждений, комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента отклонить при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Для исключения бесконтрольного применения лекарственных препаратов, предназначенных для медикаментозного прерывания беременности, законопроектом, внесенным членом Совфеда Еленой Мизулиной, предлагается установить прямой запрет на их розничную продажу.

Сейчас такие таблетки любая девушка, женщина может легко купить в интернете, обеспокоена сенатор.

«Участились случаи, когда женщина, приняв такую таблетку, вынуждена обращаться за экстренной помощью к медикам, так как у нее начинается кровотечение», — отметила она.

По словам Мизулиной, в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока зафиксирована целая череда таких страшных случаев, было установлено, что препараты, которые применяли женщины, подделка, произведенная в Китае.

«Риски для здоровья женщины гигантские! Девушки просто калечат себя, даже не предполагая, какие могут быть последствия. Поэтому мы считаем, что оборот таких средств должен быть ограничен, применяться они должны только в медицинских учреждениях под контролем врачей», — указала Мизулина.

Она также сослалась на мнению медиков, которые указывают на опасность таких средств, говоря о том, что их применение недостаточно изучено, и такие препараты могут в целом нести громадный вред для здоровья человека.

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