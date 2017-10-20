Кирилл Истомин, , 06:54 — REGNUM

Значительная часть рядовых граждан на выборы идёт для того, чтобы избрать если уж не защитника, то по крайней мере того, кто будет отстаивать их права и интересы. И нередко в период предвыборных кампаний потенциальные участники становятся настолько активны, что готовы даже за счёт самых незащищённых слоёв населения набирать себе политические баллы.

Именно такое ощущение складывается после истории, которая произошла в Новосибирске с пожилой парой, которую после 20 лет проживания в комнате общежития решили просто выгнать на улицу в октябре. Потом муниципальные власти якобы сжалились и позволили им, как говорится, дожить свой век в помещении в 19 кв. м.

В итоге и у самих пожилых людей сложилось впечатление, что за их счёт власти Новосибирска просто пропиарились в преддверии предстоящих выборов президента РФ и губернатора Новосибирской области, о возможном участии мэра города Анатолия Локтя в которых ранее заявляло региональное отделение КПРФ.

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Здравствуйте, мы — ваши приставы

11 октября 2017 года в дверь четы пенсионеров внезапно постучали судебные приставы. Они пришли выселять из комнаты в общежитии пожилую пару — Галине Астафьевой 78 лет, Анатолию Демину — 70 лет. Как выяснилось, департамент ЖКХ мэрии Новосибирска через суд решил выселить их. На то, чтобы собрать вещи, дали неделю — до 18 октября.

Как рассказала Галина Астафьева, в комнате они с супругом живут вот уже 20 лет. Муж (с которым сегодня, правда, они в разводе, но продолжают жить вместе и вырастили сына) в своё время работал в строительной организации и получил ордер, на основании которого дали комнату в общежитии. В их паспортах есть постоянная регистрация — ещё с 1995 года. Но когда жильё разрешили приватизировать, выяснилось, что документы в маневренном фонде затерялись. Жильцы решили скандал не поднимать и просто продолжали жить в своей комнате. И вот сейчас, спустя 20 лет, когда обоим старикам перевалило за 70, власти решили «восстановить историческую справедливость» и выселить людей на улицу.

Старики стариками, а бумага всё же ближе

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска заявили, что комната в общежитии, где проживают Астафьева и Демин, отнесена к специализированному жилищному фонду — маневренному. В этой связи наниматель, проживающий в указанном помещении, обязан заключить договор найма на определённый срок.

«Договор на проживание в маневренном жилищном фонде был заключён между Анатолием Деминым и комитетом жилищно-коммунального хозяйства мэрии Новосибирска сроком до 22 ноября 2000 года. Специалисты отдела маневренного фонда неоднократно письменно уведомляли жильцов о необходимости заключения нового договора, но Астафьева и Демин каждый раз отказывались от этого. В связи с чем департамент вынужден был обратиться в суд с иском об освобождении данного жилого помещения маневренного фонда», — уверили в новосибирском департаменте ЖКХ.

Муниципальные власти заявили, что судебные заседания назначались несколько раз, но Галина Астафьева и Анатолий Демин в суд для защиты своих прав на спорное жилое помещение не являлись. Пожилые люди утверждают обратное — дескать, никаких уведомлений не получали и о заседаниях не знали.

Кто молодец? Я молодец!

Спустя несколько дней, как рассказала Марина Кузнецова, которая откликнулась на беду пожилой пары и начала искать варианты, как помочь им (от многочисленных записей в социальных сетях и многократном освещении проблемы в СМИ до обращений к власти), ей вместе с пенсионерами удалось побывать на приёме у главы Кировской администрации Андрея Гончарова, который принял их по указанию мэра Анатолия Локтя.

«По дороге домой с нами связалась начальник жилищного отдела Анжела Галкина и сообщила, что у них имеется копия ордера, по которому пенсионеры вселялись. Позже нам сообщили и о том, что прокуратура, увидев репортаж, тоже подключилась и отправила запрос в администрацию», — рассказала Кузнецова.

Накануне, 19 октября, на еженедельной встрече с журналистами Локоть заявил, что «в понедельник дал распоряжение, чтобы эту семью оставили в покое».

«Моя позиция как мэра, новосибирца и гражданина заключается в том, что это ненормальная ситуация, когда людей, попавших в сложные обстоятельства, выселяют на улицу. Так не должно быть. Это не свойство сибиряков», — цитируют «Новосибирские новости» мэра.

Хотя сами пенсионеры считают, что, если бы не реакция СМИ и общественности, их бы в покое не оставили, и уже сегодня, возможно, они оказались бы на улице.

«Я считаю, что мэр пиарится перед выборами. Мы ему сколько писали, но к нему секретариат не пустил, сказал, что по пустякам он не принимает. А я писала, что это не пустяки, и я видела однажды по телевизору, что он с женщиной разговаривал по таким же жилищным вопросам», — отметила Галина Астафьева.

Марина Кузнецова тоже склоняется к тому, что сегодняшние действия властей предприняты исключительно под давлением общественного резонанса, который получила история.

«Мэр говорит, что в понедельник дал указание. Я неделю назад написала пресс-секретарю мэра о ситуации. Спустя день или два повторно спросила, будет ли решаться или нет вопрос. Но ответов не было. И только на этой неделе они соизволили. Во вторник нам сказали, что в среду глава администрации Кировского района нас примет. Сегодня была встреча с журналистами, и, видимо, ему были нужны ответы, поэтому вчера и организовали этот прием. Но, а если бы не СМИ и общественность, то я сомневаюсь, что кто-то палец об палец ударил бы. Случай вопиющий. И это дело случая, что удалось помочь пожилым людям. И это страшно, потому что выселяет департамент ЖКХ», — высказала своё мнение Марина Кузнецова.

Возможно, что пиар, предвыборная кампания и действия муниципальных властей в данном конкретном случае и не связаны. И даже, может быть, мэр Новосибирска действительно решил помочь пожилой паре, потому как о действиях департамента ЖКХ, судебных процессах и горестях отдельно взятых горожан он мог и не знать. Вот только горожане в благие намерения местной власти почему-то не верят. Да и на фоне происходящих в регионе событий и событий грядущих всё это начальственное благодушие выглядит весьма подозрительно.