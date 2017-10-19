Популярный блогер: на аккаунты Кадырова подписаны более 5 млн человек

Грозный, , 15:55 — REGNUM Число подписчиков на аккаунты в соцсетях главы Чечни Рамзана Кадырова превысило 5 млн человек. Об этом он сам заявил 19 октября на своей официальной странице в Instagram.

Больше всего интересуются публикациями Кадырова подписчики Instagram. Их у главы региона уже больше трех миллионов. Еще около 758 тыс. человек подписаны на его страницу в Facebook. Почти 557 тыс. читателей у него в сети ВКонтакте, 393 тысяч — в Twitter, 345 — в Mobli, около 18 тысяч — в Telegram. Около 5800 человек читают посты Кадырова в Livejournal.

Своему общению с гражданами в соцсетях глава Чечни, как он сам отметил, уделяет большое внимание. Благодаря ведению аккаунтов удалось решить тысячи проблем граждан личного характера и общественного значения, заявил чеченский лидер.

«Сотни взрослых и детей получили медицинскую помощь в клиниках страны и за рубежом, спасены дети в зоне военных действий, возвращены граждане России из плена, воссоединены семьи», — подвел итоги своего общения с подписчиками своих страниц в соцсетях Кадыров.

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Отметим, что глава Чечни уже продолжительное время является одним из самых цитируемых блогеров. Так, согласно последним исследованиям, проведенным информационно-аналитической системой «Медиалогия», в период с 5 по 12 октября 2017 года Кадыров занял третье место в рейтинге цитируемости блогеров, уступив только президенту США Дональду Трампу и жене певца Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли-Хворостовской.

Особый интерес СМИ вызвало поздравление главы Чечни с юбилеем президента России Владимира Путина, опубликованное в Instagram.

В 2010 году Рамзан Кадыров, открывая свой первый блог в Livejournal, отметил, что хотел бы подружиться с интернет-сообществом, так как сам является «общительным, предельно откровенным человеком». Спустя семь лет он может с удовлетворением отметить, что ему это удалось.

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