Гражданин РФ признан виновным в беспорядках на саммите G20

Гамбург, Германия, , 15:36 — REGNUM Административный суд немецкого Гамбурга приговорил российского гражданина к условному лишению свободы за участие в беспорядках на саммите «Большой двадцатки». Об этом 19 октября сообщает RT.

Как пояснил представитель суда, фигурант дела о беспорядках приговорен к одному году заключения условно. Денежный штраф отсутствует. Речь идет о правонарушениях, которые гражданин РФ совершил в Гамбурге 6 июля 2017 года, после того, как одна из официальных демонстраций протеста завершилась.

Суд признал мужчину виновным в нарушении общественного порядка и попытке нанесения тяжких телесных повреждений. Кроме того, он оказал сопротивление полицейским во время беспорядков, сопровождавших саммит G20.

Напомним, об аресте двух российских граждан, участвовавших в протестах антиглобалистов в Гамбурге, стало известно в середине июля. В сентябре мужчинам предъявили обвинения.