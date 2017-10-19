Погубили пациента: на Кубани судят горе-врачей

Краснодар, , 15:19 — REGNUM В Краснодарском крае на скамье подсудимых окажутся двое экс-работников сферы здравоохранения. Бывшим врачам-терапевтам центральной районной больницы Гулькевичского района придётся ответить перед законом за смерть пациента.

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Трагедия разыгралась в канун Нового года. Рано утром бригада скорой помощи доставила в медучреждение 68-летнего мужчину. Предварительный диагноз у пенсионера был поставлен «почечная колика». Заступивший на дежурство в приёмном отделении в ночь на 31 декабря 2016 года врач-терапевт долго с престарелым пациентом возиться не стал и, назначив спазмолитическое средство, отправил его домой. При этом, как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, доктор не удосужился ни провести лабораторные исследования, ни проконсультироваться с коллегами, не предпринял и мер к госпитализации больного.

Однако история на этом не закончилась. В тот же день мужчина снова попал в больницу. Теперь в приёмном отделении дежурил другой врач-терапевт, но не на счастье пациента. Медик также халатно отнёсся к исполнению своих профессиональных обязанностей и отпустил пациента домой.

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За смерть трехлетнего ребенка в больнице будут судить кубанских врачей

1 января пенсионер скончался в реанимационном отделении больницы от лекарственной нефропатии, осложнившейся почечной недостаточностью. Следствие винит в смерти пациента врачей. Обоим предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Дознавали полагают, что «своевременная госпитализация, диагностика, установление верного диагноза и начало эфферентных методов терапии помогли бы избежать смерти потерпевшего».

В настоящее время расследование завершено. Сомнений в преступных действиях бывших медиков у следствия не осталось. Их судьбу теперь будет решать суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в МБУЗ «Северская центральная районная больница» в Краснодарском крае умер 28-летний мужчина, поступивший в медучреждение с диагнозом «отравление». Родные погибшего уверены, что трагедия произошла из-за халатного отношения врачей. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения начала проверку.

Еще одно дело о халатности врачей было возбуждено зимой 2017 года в Новороссийске. Медиков обвинили в смерти 31-летней беременной женщины. Врачи инфекционной больницы № 3, куда она была госпитализирована, диагностировали у нее острую респираторную инфекцию. Через несколько часов из-за ухудшения состояния пациентку перевели в перинатальный центр, где она скончалась на следующее утро.

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