Пиар на закредитованности: в Новосибирске раскритиковали инициативу центра

Новосибирск, , 16:00 — REGNUM Глупостью и пиаром назвал координатор проекта Общероссийского народного фронта «За права заёмщиков» в Новосибирской области, директор ФПК «Альтернатива» Антон Канунников законопроект, изменяющий очерёдность погашения долгов по потребительскому кредиту, который правительство РФ внесло в Госдуму.

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В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Канунников подчеркнул, что в 219 статье ГК РФ прописано всё тоже самое, за исключением первой очереди — «издержки кредитора».

«Теперь эту статью расходов поместили в самый конец. Это ни на что не повлияет. Под эту статью подходит, например, госпошлина за обращение в суд. То есть, если кредитор в суд не обращался, то у него и издержки эти не возникли. Значит, в первую очередь будут списываться проценты, во вторую — основной долг, в третью — штрафы и пени. Это касается узкой категории заёмщиков, на которых подали в суд из-за небольших сумм, так как госпошлины у нас не велики. Кто-то хотел пропиариться на том, что что-то делается для закредитованных граждан», — считает эксперт.

На вопрос, что в таком случае необходимо предпринять для снижения закредитованности граждан, Антон Канунников заявил, что нужно запретить выдавать банкам кредиты заёмщикам, у которых соотношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу более 50%. А для этого нужно, чтобы банки видели все имеющиеся кредиты своего потенциального заёмщика. Сейчас, отмечает он, они видят только те кредиты, которые находятся в бюро кредитных историй, с которым у них договор. Должна быть единая база данных, в которую будут стекаться данные со всех БКИ.

«Нужно предотвратить саму причину возникновения закредитованности. Чаще всего люди из-за финансовой безграмотности просто не понимают, что обслуживать новые кредиты они уже не смогут. Такая инициатива есть со стороны ЦБ, но дело не продвигается. Второе — быстрее запустить систему упрощённого банкротства граждан. Без участия арбитражного управляющего. Для долгов с суммой до 500 тыс. рублей. Это для того, чтобы очистить от долгов тех, кто уже закредитован», — говорит Канунников.

Отметим, что ранее новосибирские эксперты решили обратиться к главе Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой ограничить страховые компании и банки в навязывании страховок при кредитовании граждан. В интернете была размещена петиция с соответствующим содержанием в адрес главы Центробанка. На сегодняшний день под ней подписались более 900 человек. Авторы инициативы подчёркивают, что попытки надзорного ведомства навести порядок в этой сфере половинчаты. А это приводит к тому, что банки легко находят лазейки, чтобы зарабатывать на глубоко закредитованных гражданах России.

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Среднестатистический портрет закредитованного новосибирца выглядит следующим образом: в 80% случаев это — женщина 47 лет, без высшего образования, с ежемесячным доходом в районе 22−24 тысяч рублей, из имущества у неё только жильё, в котором она и проживает. При этом, у неё семь действующих кредитов на сумму 950 тыс. рублей с ежемесячным платежом выше, чем заработная плата.

При этом Новосибирская область по данным всероссийского антирейтинга регионов входит в десятку самых закредитованных субъектов страны (антирейтинг в начале 2017 года представила Общественная палата РФ). По данным регионального отделения Общероссийского народного фронта, регион названа «одним из самых закредитованных в России». По данным Центробанка, область по данному показателю входит в пятёрку по РФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 октября 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, изменяющий очерёдность погашения долгов по потребительскому кредиту. Согласно тексту документа, если сумма платежа недостаточна для полного исполнения обязательств по договору кредита, то задолженность будет погашаться в следующей очередности: сначала — проценты за пользование денежными средствами; затем — основная сумма долга; следом — неустойка (штраф, пеня); и потом только — иные платежи. Авторы инициативы заявили, что поправки вносятся «в целях недопущения закабаления заемщика».

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