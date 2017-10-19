Президент РФ внес в Госдуму Конвенцию ЕС о борьбе с фальшивыми лекарствами

Москва, , 15:08 — REGNUM Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию Совета Европы о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Конвенция, вступившая в силу 1 января 2016 г., является первым общеевропейским соглашением в сфере борьбы с фальсификацией медицинской продукции и направлена на активизацию на новом уровне межгосударственных механизмов защиты населения от рисков, связанных с оборотом фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств и медицинских изделий.

Конвенция направлена в том числе на установление уголовной ответственности за фальсификацию медицинской продукции и сходные преступления, в том числе за производство, хранение и предложения по реализации данной продукции, подделку соответствующей документации и упаковочных материалов.

Ратификация Конвенции укрепит позиции Российской Федерации на международной арене и создаст дополнительные возможности для ее участия в определении общеевропейских и мировых стандартов качества и безопасности фармацевтической и медицинской продукции, отмечается в сопроводительных документах.