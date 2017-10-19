С начала года в Казахстане на пульт «112» поступило около 4,5 млн звонков

Астана, , 15:17 — REGNUM За девять месяцев 2017 года в Казахстане спасательными подразделениями совершено более 58 тыс. выездов и спасены свыше восьми тысяч человек, сообщается 19 октября на сайте республиканского МВД.

Сегодня, 19 октября, казахские спасатели отмечают свой профессиональный праздник — День спасателя.

«Профессия спасателя сегодня — одна из самых необходимых, востребованных, уважаемых и благородных», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент в подразделениях чрезвычайных ситуаций МВД работают более 32 тыс. сотрудников, основу спасательных сил составляют 16 служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, 40 трассовых медико-спасательных пунктов, а также Кокшетауский технический институт и др.

«За 9 месяцев 2017 года спасательными подразделениями осуществлено более 58 тыс. выездов, спасено свыше 8 тыс. человек, эвакуировано из зоны ЧС порядка 24 тыс. человек, оказана первая медицинская помощь более 4 тыс. пострадавшим», — подчеркнули в МВД.

Всего с начала года на пульт «112» поступило около 4,5 млн звонков, в том числе на «101» — 1,5 млн. Летным составом совершено 565 вылетов, налет воздушных судов составил 911 часов, в основном это — поисково-спасательные работы, участие в тушении пожаров, учениях и тренировках.