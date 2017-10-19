Госдуме рекомендовали отклонить исключение абортов из ОМС

Москва, , 14:39 — REGNUM Законопроект о проведении абортов только в государственных клиниках и предполагающий исключение операции из ОМС комитет по охране здоровья рекомендовал Госдуме отклонить при обсуждении в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Внесенным в Госдуму сенатором Еленой Мизулиной законопроектом предлагалось прописать, что аборт проводится исключительно в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и что производство абортов за счет средств бюджета обязательного медицинского страхования возможно только при наличии медицинских показаний.

Освободившиеся средства сенатор предлагала направить на пособия по беременности женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Поправки предполагали и штрафы за незаконные аборты — максимальные санкции предполагали штраф до 2,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

По мнению Мизулиной, оплачивать аборт при отсутствии медицинских или социальных показаний, не направленный на сохранение здоровья и спасение жизни женщины, в современных финансово-экономических условиях — неоправданная роскошь.

«Аборт не является лечебной или улучшающей здоровье процедурой и не позволяет рассматривать его как неизбежную необходимость. При этом любая женщина, не имеющая медицинских показаний, по-прежнему сможет сделать его за дополнительную плату в государственном учреждении здравоохранения», — отметила она, напомнив позицию РПЦ.

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