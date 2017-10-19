Украина усилит дорожную безопасность

Киев, , 14:40 — REGNUM 2 млрд гривен ($76 млн) выделит правительство Украины в 2018 году на повышение безопасности на дорогах, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 19 октября пресс-служба ведомства.

По его словам, Национальная программа по повышению безопасности на дорогах на Украине будет разрабатываться впервые. На нее планируется затратить 1,5 млрд гривен ($57 млн) или 5% из дорожного фонда. Еще 400 млн гривен ($15,14 млн) будут выделены Евросоюзом на повышение безопасности в местах наибольшей концентрации ДТП.

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Омелян отметил, что на Украине выделены пять областей, где зафиксировано наибольшее количество ДТП. Министр подчеркнул, что Нацпрограмма повышения безопасности на дорогах включает в себя десять пунктов, среди которых: внедрение камер на дорогах, перестройка мест с высокой концентрацией ДТП, обучение специалистов в сфере безопасности движения и другие.

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Напомним, вечером 18 октября в Харькове произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, еще шесть были госпитализированы. Причиной аварии стало столкновение внедорожника с другим автомобилем.

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