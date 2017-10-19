Жители России — против компенсаций Украине за Крым: опрос

Москва, , 14:24 — REGNUM Подавляющее большинство российских граждан — более 90% — не считают нужным каким-либо образом возмещать Украине потерю Крыма. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Ранее компенсировать Украине воссоединение Крымского полуострова с Россией предложил президент Чехии Милош Земан. Такую идею он высказал 10 октября, выступая на заседании ПАСЕ.

В 2017 году, согласно опросу, в России выросло число тех, кто считает решение о вхождении Крыма в состав РФ правильным. Такого мнения придерживаются 93% граждан против 87% в 2016 году.

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В 2016 году отрицательно отзывались о воссоединении Крыма с Россией 8% опрошенных, теперь их доля уменьшилась в два раза, до 4%. При этом 69% респондентов важно, чтобы присоединение Крыма было одобрено другими странами, а 28% респондентов это безразлично.

Инициативу Земана о выплате Киеву компенсаций за Крым считают разумной лишь 6% опрошенных. 50% из тех, кто против выплат Украине, мотивировали свой ответ тем, что Крым исторически принадлежал России и является ее частью. Еще 15% не понимают, за что именно нужно заплатить.

13% респондентов уверены, что жители Крыма сами высказали свою волю, потому Москве за них платить незачем. Еще 7% отметили, что Украина итак много задолжала России. С точки зрения 5% опрошенных, Киев в регион ничего не вкладывал, и теперь Москва тратит средства на восстановление Крыма. Еще 2% заметили, что Украина в свое время получила полуостров даром.

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации в марте 2014 года после референдума, на котором более 95% жителей региона высказались в поддержку такой инициативы. Волеизъявление крымчан стало ответом на государственный переворот в Киеве, случившийся в феврале того же года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября 2017 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова президента Чехии Милоша Земана о компенсациях за Крым, категорически отверг такую возможность. Он подчеркнул, что решение о вхождении в состав РФ приняли легитимные власти региона.

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