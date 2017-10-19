В Самарканде развернули борьбу против пышных свадеб

Самарканд, Узбекистан, , 14:02 — REGNUM Народные депутаты Самаркандского областного Кенгаша приняли ряд мер по организации свадеб и торжеств, которые направлены на искоренение пышных свадеб, передает 19 октября издание UzbekistanToday со ссылкой на постановление, опубликованное в «Самаркандском Вестнике».

В соответствии с документом, депутаты предлагают образовать совет «по координации проведения свадеб», представители которого будут осуществлять контроль над проведением свадеб и привлекать представителей общественности для обсуждения предложений в сфере проведения торжеств.

Одной из задач совета является «проведение разъяснительной работы среди людей, не признающих общественное мнение по проведению свадеб, семейных торжеств, обрядов и ритуалов, обсуждение этих вопросов в махалле, в трудовом коллективе и принятие соответствующих мер», — говорится в документе.

Депутаты также рекомендуют популяризировать материальную поддержку малообеспеченным семьям, которые вместо пышных свадебных мероприятий будут проводить скромные церемонии свадебных и семейных торжеств, обрядов и ритуалов.

Кроме того, областному отделению объединения «Узбекконцерт» рекомендовано прослушать содержание песен на свадьбах и установить контроль над репертуаром и выступлениями артистов из Ташкента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре во время свадебного ужина в Узбекистане отравились 166 человек. По данным минздрава, пострадавшие находились на свадьбе и ели вареники с яичной начинкой (тухум барак), после чего все они обратились в больницу. Им поставлен диагноз «Пищевое отравление».

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