В Уганде подтвержден случай схожего с лихорадкой Эбола заболевания

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Власти Уганды подтвердили один случай геморрагической лихорадкой Марбург — крайне заразным инфекционным заболеванием, похожим на лихорадку Эбола, сообщает Reuters.

С таким заявлением 19 октября выступила глава Минздрав страны Джейн Рут Аньен, по словам которой заболевание было подтверждено после «серии анализов». Она тем не менее не стала давать более подробную информацию.

Вспышка лихородкиМарбург в последний раз происходила в Уганде в 2014 году. Это заболевание относят к той же семье вирусов, что и лихорадка Эбола, от эпидемии которой на западе Африки в 2014 году скончались многие тысячи человек.