Врачи подбирают терапию для лечения онкологии у Николая Караченцова

Москва, , 14:01 — REGNUM Врачи подбирают терапию для российского актераНиколая Караченцова, у которого была обнаружена раковая опухоль в легком, сказала 19 октября жена актера Людмила Поргина, передает RT.

«Коленька сейчас чувствует себя нормально, но у него нашли рак легкого», — сказала Поргина.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2017 года Карченцов был госпитализирован в отделение нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам сына актера, Николая Караченцова госпитализировали для планового обследования.

22 сентября актера перевели из отделения нейрохирургии в отделение хирургической реанимации.

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25 сентября 2017 года в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского заявили, что врачи оценивают состояние Николая Караченцова как средней степени тяжести.

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