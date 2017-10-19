Врачи подбирают терапию для лечения онкологии у Николая Караченцова

Москва, 19 октября 2017, 14:01 — REGNUM Врачи подбирают терапию для российского актераНиколая Караченцова, у которого была обнаружена раковая опухоль в легком, сказала 19 октября жена актера Людмила Поргина, передает RT.
«Коленька сейчас чувствует себя нормально, но у него нашли рак легкого», — сказала Поргина.
Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября 2017 года Карченцов был госпитализирован в отделение нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского. По словам сына актера, Николая Караченцова госпитализировали для планового обследования.
22 сентября актера перевели из отделения нейрохирургии в отделение хирургической реанимации.
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25 сентября 2017 года в пресс-службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского заявили, что врачи оценивают состояние Николая Караченцова как средней степени тяжести.
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