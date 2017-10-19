Актер Дмитрий Бузылев попал в реанимацию в Москве

Москва, , 13:38 — REGNUM В Москве попал в реанимацию известный актер Дмитрий Бузылев. Об этом «Агентству Москва» сообщила супруга артиста Наталья Бузылева.

«Дмитрий Михайлович был доставлен в больницу еще 13 октября, у него обнаружили прободную язву и сразу сделали операцию, — уточнила она. — Сейчас врачи оценивают его состояние как тяжелое».

Наталья Бузылева добавила, что у актера, находящегося в настоящее время в реанимации, ранее не было проблем с желудком.

«Он (актер) сейчас дышит самостоятельно, но остается в реанимации, — говорит она. — У него были боли».

Дмитрий Бузылев — российский актер театра и кино, исполнитель цыганских песен и романсов.