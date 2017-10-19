Не Париж, но всё же: в Астрахани открыли триумфальную арку XIX века

Астрахань, , 13:35 — REGNUM В Астрахани торжественно открыли новый архитектурный объект. Он появился в самом начале проспекта Гужвина — у Набережной Приволжского Затона, передаёт ИА REGNUM 19 октября. Это восстановленная триумфальная арка, построенная ещё в XIX веке. Важное для региона событие приурочили к празднованию 300-летия Астраханской губернии.

«Мы открываем триумфальную арку, увековечившую память о наших предках, сделавших многое для развития региона», — сказал в ходе церемонии губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

История гласит, что триумфальная арка, сооруженная в 1871 году к приезду императора Александра II, была размещена у входа на пассажирскую пристань общества «Кавказ и Меркурий». В перестроенном виде она просуществовала до конца 80-х годов XX века, потом была разрушена.

Вновь возведённая арка, олицетворяющая связь времён, является историческим продолжением триумфальной арки 1871 года. Именно на её основе разрабатывался эскизный проект, а архитектурные элементы и детали, предлагаемые в проекте, заимствованы у Пречистинской надвратной колокольни и Успенского собора комплекса Астраханского кремля.

На фризе самой арки размещены барельефы с изображением наиболее знаковых событий в истории Астраханской области. Сооружение высотой в 15 м располагается на восьми колоннах. Облицован архитектурный объект натуральным камнем — карельским серым гранитом и привезённым из Ирана белым мрамором. Все декоративные элементы арки изготавливаются астраханскими мастерами.

Благоустроена и территория вокруг арки. Здесь расположился фонтанный комплекс. Как сообщил главный архитектор Астрахани Дмитрий Соколов, за аркой, непосредственно на аллее, разместятся бюсты 14 известных исторических деятелей, внесших значительный вклад в развитие региона.

Отметим, что средства на строительство объекта, а также благоустройство прилегающей территории — 70 млн рублей — выделила компания «Лукойл».

Сначала торжественно открыть триумфальную арку планировалось 6 октября, но церемонию в последний момент перенесли. Посетивший с инспекцией новый участок набережной губернатор Астраханской области Александр Жилкин оказался недоволен увиденным и потребовал навести «лоск».

Читайте ранее в этом сюжете: Официально стартовало: Астрахань начала праздновать 300-летие губернии