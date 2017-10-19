В Узбекистане ввели новые водительские удостоверения

Ташкент, , 13:56 — REGNUM В Узбекистане пошлина за выдачу водительского удостоверения нового образца, как и свидетельства о регистрации автомототранспортного средства, с 1 октября 2017 года составляет 70% от минимального размера оплаты труда (на данный момент 104 842 сум 50 тийин или около 747 рублей), сообщила информационная служба Министерства юстиции.

«С учетом расходов на изготовление данных документов в соответствии с международными стандартами установлено, что за выдачу свидетельства о регистрации автомототранспортного средства оплачивается платеж в размере 70 процентов минимального размера заработной платы (104 842 сум 50 тийин)», говорится на сайте ведомства.

Новые удостоверения имеют спецсредства защиты, NFC-метку для бесконтактного обмена данными и хранения персонального идентификационного номера физического лица. Для юридических лиц — ИНН.

Удостоверение водителя выдается сроком на десять лет. Замена до 31 декабря 2018 года будет осуществляться на добровольной основе, а с 1 января 2019 года — в обязательном порядке. Свидетельство о регистрации будет выдаваться постепенно в течение 2017 — 2020 годов, по мере прохождения техосмотра.

Ранее сообщалось, что стоимость получения новых прав составит 55% от минимального размера оплаты труда (около 83 тысячам сумов).

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