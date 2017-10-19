Врач из КНР спас жизнь пассажира на борту самолета

Уси, Китай, , 13:17 — REGNUM Заместитель главного врача первой городской больницы г. Уси У Сяобо стал героем сразу нескольких репортажей после того, как ему удалось спасти жизнь одно из пассажиров рейса Уси-Лос-Анджелес, перенесшего инсульт во время полета над Тихим океаном.

Инцидент произошел 29 сентября, однако о нем стало известно лишь спустя несколько недель, после того, как руководство американской авиакомпании United Airlines выразило официальную благодарность врачу из КНР, пишет «Сина синьвэнь».

Спустя несколько часов после вылета из Уси один из пассажиров потерял сознание. Услышав вопрос о наличии медицинского образования, У Сяобо немедленно оказал экстренную медицинскую помощь 50-летнему мужчине.

Благодаря оперативной медицинской помощи жизнь пассажира оказалась вне опасности. Пассажир был доставлен в больницу с признаками перенесенного инсульта. Возвращаясь из США У Сяобо оказал помощь еще одной пассажирке, потерявшей сознание во время полета из Лос-Анджелеса в Уси.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Управление гражданской авиации КНР подтвердило вступление в силу новых правил перевозки пассажиров авиатранспортом, согласно которым авиакомпании смогут самостоятельно принимать решение о запрете или разрешении портативных устройств во время полетов. Напомним, ранее власти КНР запрещали использование смартфонов и ноутбуков во время полетов любыми китайскими авиакомпаниями.

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