Тереза Мэй хочет упростить процесс смены гендара в Великобритании

Лондон, , 13:06 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила 19 октября, что ее правительство примет меры для «упрощения» процесса смены пола, и ведет его из категории патлогий, поскольку «трансгендерство не является заболеванием», сообщает The Independent.

С таким заявлением глава британского правительства выступила на церемонии Pink News Awards, на которой перед звездной аудиторий она пообещала внести изменения в Закон о признании гендера.

«Мы стремимся создать условия для инклюзивных отношений и полового образования в английских школах, чтобы вопросы ЛГБТ-сообщества изучались должным образом», — отметила она. «Мы намерены искоренить жесткость, основанную на гомофобии и трансфобии».

"Мы внесли планы по реформированию Закона о признании гендера, а также для упрощения и выведения за рамки патологии процесс смены гендера, поскольку трансгендерность не является болезнью и не должна рассматриваться как таковая», — добавила она.

Заявление лидер Консервативной партии Соединенного Королевства вызвало волну оваций со стороны присутствующих.