В Ярославской области «уполовинили» поезд-экспресс «Чайка»

Ярославль, , 12:52 — REGNUM На экспрессе «Чайка, курсирующем между Ярославлем и Рыбинском, число вагонов сократилось до одного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в АО «Северная пригородная пассажирская компания»

Перед выборами Северная железная дорога совместно с правительством Ярославской области провела запуск нового пригородного поезда-экспресса «Чайка», который стал ежедневно курсировать между Ярославлем и Рыбинском.

Вагоны в «Чайке» оборудованы мягкими самолетными креслами, туалетными комнатами и кулерами с питьевой водой, так же, как «Ласточка», «Стриж» и «Сапсан». 80-километровое расстояние от Ярославля до Рыбинска поезд преодолевает почти в 2,5 раза быстрее, чем обычная электричка. Стоимость проезда составила 200 рублей. Ярославцы очень полюбили этот поезд и были весьма удивлены, когда вместо двух вагонов в составе во вторник оказался только один.

«Выборы прошли, можно уменьшить количество вагонов» — понимающе сказали ярославцы.

«Мы уменьшили число вагонов во вторник, потому что в этот день было очень мало пассажиров. Поезд не заполнялся и на треть. А в понедельник, наоборот число желающих ехать пассажиров всегда больше вместимости вагонов. Поэтому мы сделали в понедельник три вагона, во вторник один, в остальные дни по два. Количество вагонов суммарно осталось тем же», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь АО «Северная пригородная пассажирская компания» Алена Пахарева.

Железнодорожники обещают, что если новый продукт будет востребован жителями Ярославля и Рыбинска, то они будут повышать уровень комфорта «Чайки» и сокращать время ее следования, а также рассмотрят возможность запуска ускоренных поездов на других участках Северной дороги.