Более 20% детей Казахстана страдают от избытка веса

Астана, , 13:04 — REGNUM Каждый пятый ребенок в Казахстане страдает от лишнего веса, заявили в Казахской академии питания, сообщает 19 октября пресс-служба акимата Южно-Казахстанской области.

Согласно сообщению, 21,5% казахстанских детей до 14 лет имеют лишний вес, а половина из них больна ожирением. Специалисты призвали создавать условия для нормального физического и умственного развития детей школьного возраста, а также рекомендовали повышать работоспособность детей и их выносливость.

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Ученые отметили, что избыточная масса тела, как и ожирение — это один из факторов риска неинфекционных заболеваний наряду с курением, употреблением алкоголя и низкой физической активностью. Так, неправильное питание приводит к избытку в организме жиров, сахара, соли.

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Напомним, по данным британских и европейских исследователей, ожирение приводит к риску развития девяти форм рака. Особенно на развитие раковых клеток во взрослом возрасте влияет ожирение в детстве. Данные были получены путем анализа более 200 научных работ.

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