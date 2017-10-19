Слухи о «подмешивании амфетамина» плодят наркоманы — источник в Росгвардии

Санкт-Петербург, , 13:16 — REGNUM За распространением в мессенджерах и соцсетях анонимных «страшилок» о злоупотреблениях с запрещенными веществами со стороны сотрудников вневедомственной охраны Санкт-Петербурга стоят лица, причастные к распространению наркотиков.

Поддержанием подобных слухов наркозависимым пытаются помочь уйти от ответственности и сохранить их в числе активных потребителей зелья. Такое мнение сегодня, 19 октября, высказал корреспонденту ИА REGNUM источник в Главном управлении Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Напомним, вневедомственная охрана входит в состав Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Ранее сегодня в одном из анонимных каналов в Telegram без ссылки на источник была опубликована информация о том, что сотрудники ОВО Росгвардии в Петербурге якобы «задерживают под надуманным предлогом граждан, усаживают в служебный автомобиль и спустя какое-то время предлагают выпить воды». При этом, как утверждается, в воду подмешивают амфетамин, который позже обнаруживается на экспертизе задержанного. Авторы сообщения намекают, что вслед за этим со стороны сотрудников якобы следует вымогательство. Данное бездоказательное сообщение было «перепощено» еще несколькими анонимными каналами.

Как отметил источник ИА REGNUM, в петербургском главке Росгвардии нет никаких фактов, прямо или косвенно подтверждающих наличие подобной преступной практики со стороны сотрудников вневедомственной охраны. Нет ни заявлений пострадавших, ни других сигналов, указывающих на реальность описанных злоупотреблений. Если подобные факты будут — с ними будут разбираться по всей строгости, в соответствии с законом.

Собеседник агентства также высказал предположение, что распространяемый в интернете слух — «это некая «инструкция» для наркоманов о том, что им следует говорить в полиции при задержании, чтобы попытаться избежать ответственности».

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Напомним, в Санкт-Петербурге зафиксирован наибольший в РФ удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по отношению к общему количеству зарегистрированных преступлений. Такие данные содержит обнародованный 25 сентября отчет Генпрокуратуры РФ «Состояние преступности в России», посвященный криминальной статистике за первую половину 2017 года.

Число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, в первом полугодии 2017 года в Петербурге выросло сразу на 465%. Впрочем, этот показатель может свидетельствовать о хорошей работе правоохранительных органов, которые регистрируют и расследуют факты наркопреступности и преступлений, совершенных под действием наркотиков.