Дебоширивших в поезде вахтовиков усмирила Росгвардия

Тында, Амурская область, , 12:40 — REGNUM Порядка 90 подвыпивших вахтовиков нарушали общественный порядок в поезде «Нерюнгри-Новосибирск», сообщила пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Одурманенные алкоголем пассажиры, следующие из Тынды, нарушали общественный порядок, игнорировали требования поездной бригады и злоупотребляли спиртными напитками.

В целях погашения конфликта руководством Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте принято решение о привлечении к подавлению пьяного дебоша сотрудников спецподразделений Росгвардии.

«Конфликтная ситуация была урегулирована, правонарушители установлены и привлечены к административной ответственности, 10 граждан, по решению руководства поездной бригады были сняты с поезда и сопровождены для дальнейшего разбирательства в подразделения транспортной полиции», — сообщает пресс-служба.

Напомним, Кодекс РФ об административных правонарушениях гласит, что «за распитие спиртного в местах, запрещенных Федеральным законом, на виновного налагается штраф от 500 до 1500 рублей». Нормативно-правовая базой — Закон № 171-Ф3 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Согласно этому закону, запрещено распивать алкоголь в общественном транспорте. Впрочем, у путешествующих в поезде все-таки есть шанс «употребить» горячительное, но цивилизованно — в вагоне-ресторане.