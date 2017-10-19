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Законопроект о медобеспечении на войне внесен в Госдуму

Общество

Предлагается учесть ряд особенностей

Законопроект о медобеспечении на войне внесен в Госдуму
Т. Гиппиус. Военврач с мальчиком. 1930

Москва, 19 октября 2017, 12:22 — REGNUM  Законопроект об особенностях медобеспечения в условиях боевых действий внес в Госдуму член Совфеда Франц Клинцевич, передает корреспондент ИА REGNUM 19 октября.

Предлагается, например, осуществлять деятельность медицинских подразделений Вооруженных Сил без обязательного сегодня лицензирования. Также уточняется порядок использование ими в особых условиях наркотических средств и психотропных веществ без лицензии.

Клинцевич обратил внимание на то, что существующее российское законодательство регулирует правовые отношения в сфере здравоохранения в мирное время, не учитывая особенности медицинского обеспечения Вооруженных Сил при выполнении ими боевых и учебно-боевых задач.

«Кроме того, ныне действующая система государственной регистрации лекарственных препаратов, медицинских изделий и технологий не обеспечивает их оперативного применения Вооруженными Силами в особых условиях. Внесенный мною законопроект призван закрыть эти пробелы», — сказал сенатор.

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