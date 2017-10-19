Следователи назвали официальную причину взрыва газа в Рязани

Рязань, , 11:53 — REGNUM Во время расследования уголовного дела о взрыве газа в доме №4 в Первом осеннем переулке Рязани подтвердилась первоначальная версия о неосторожном обращении с бытовым газом, которое допустил один из жителей. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области. Напомним, что взрыв произошел 23 октября 2016 года. Тогда погибли семь человек. Еще 16 получили ранения.

Сейчас по делу проведены различные экспертизы, которые установили окончательную причину произошедшего.

«Подтвердилась первоначальная версия о неосторожном обращении с бытовым газом одного из жителей дома, что привело к образованию газовоздушной смеси, ее воспламенению и наступившим последствиям. В частности, был откручен соединительный элемент газового оборудования от газового счетчика, соединенного со стояком. Вследствие этого газ из трубы неконтролируемо поступал в помещение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сейчас расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) продолжается.

ИА REGNUM напоминает, что взрыв произошел рано утром 23 октября 2016 года. В результате семь человек погибли, еще 16 получили ранения. 11 квартир были полностью разрушены.

Изначально по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Пострадавшими были признаны 29 человек. Они получили компенсации. На эти цели из резервного фонда области выделено 27 млн рублей.

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