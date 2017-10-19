Соцсети: Жену Трампа могли подменить?

Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Видеозапись одного из выступлений президента США Дональда Трампа заставила интернет-пользователей усомниться в том, что рядом с ним находится его настоящая супруга Меланья. Об этом сообщает The Daily Mail, фрагмент записи доступен для просмотра на хостинге YouTube.

Ажиотаж вызвали кадры, на которых Трамп стоит рядом с женщиной в темных очках. Пользователи, детально изучившие видео, пришли к выводу, что главу США сопровождала не Меланья, а ее двойник с накладным носом. Кроме того, они обратили внимание на другую форму подбородка спутницы Трампа.

«Это не Меланья. Одна лишь мысль о том, что они зашли так далеко и попробовали нас заверить, что это она, кажется сумасшедшей», — написал один из пользователей в своем микроблоге в Twitter, задавшись вопросом, в чем еще обманывают зрителей.

В соцсетях даже появился появился хештег Fake Melania («фейковая Меланья»). Большинство пользователей пришли к выводу, что какие-то причины вынудили Меланью Трамп на время покинуть мужа, однако в Белом доме предпочли утаить этот факт.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября пользователей социальный сетей возмутил внешний вид Меланьи Трамп на благотворительном вечере в Белом доме. Супруга главы США надела на мероприятие белый облегающий топ и ярко-алую юбку. Юбку пользователи одобрили, а вот топ сочли совершенно неуместным для подобного вечера.

21 сентября первая леди выступила в постпредстве США при ООН в ярко-розовом шерстяном платье-пальто от испанского дома моделей Delpozo. Пользователи соцсетей окрестили ее наряд «парашютом» и «бабушкиным халатом». Они предположили, что Меланья Трамп решила таким образом скрыть недостатки фигуры.

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