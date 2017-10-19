Отключен газ: в Перми всплеск жалоб на газовиков

Пермь, , 11:43 — REGNUM В Перми отмечен всплеск жалоб жителей на приостановление подачи газа без предварительного уведомления. Как сообщает издание «АиФ в Перми», в столице региона из-за отсутствия договоров на обслуживание газового оборудования без газа могут остаться около 200 жилых домов. Крайнюю меру уже применили к двухэтажному дому в микрорайоне Балатово.

Ситуацию с газоснабжением жилого фонда, после вмешательства губернатора, взяла на контроль краевая инспекция государственного жилищного надзора. Установлено, что у ряда управляющих компаний и ТСЖ отсутствовал действующий договор с обслуживающей организацией на проведение работ по техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. При этом, согласно законодательству, документ для подачи газа в жилые дома обязателен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

После проверок госжилнадзора управляющие компании начинают заключать договоры. Подачу газа в многоквартирные дома возобновят в ближайшее время.

Заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальев считает, что в сложившейся ситуации недоработали и управляющие организации, и «сетевики».

"УК и ТСЖ не заключили вовремя договор, газовики решили, что «можно все и даже больше», — сказал он.

По словам Удальева, «Регионгазсервису» предложили скорректировать график технических работ в пользу жителей, а управляющим организациям — провести соответствующую работу с домами. Он подчеркнул, что во избежание чрезвычайных ситуаций, связанных со взрывами бытового газа, делать диагностику необходимо, поскольку безопасность важнее временного неудобства.

«Но все надо делать «по-человечески» и заранее», — подчеркнул он.