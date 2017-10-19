Ученый из КНР пожертвовал $1,34 млн личных сбережений на развитие науки

Пекин, , 11:25 — REGNUM Член китайской академии наук, ректор Южнокитайской сельскохозяйственной академии 87-летний Лю Юнгэнь пожертвовал все свои личные сбережения на развитие науки и образования в Китае. Сбережения в размере 8,8 млн юаней ($1,34 млн) были переведены в фонд, спонсирующий талантливых студентов и молодых ученых.

«Все мои работы, все мои достижения стали бы невозможны без государственной поддержки со стороны Коммунистической партии Китая. Сейчас на закате своей научной карьеры мне бы хотелось поддержать свою страну и внести свой вклад в развитие науки в Китае», — сообщил журналистам ученый, ранее у которого был диагностирован рак.

Во время своей работы в должности ректора Южнокитайской сельскохозяйственной академии Лю Юнгэнь неоднократно спонсировал научные исследования сотрудников из личных сбережений. Команда ученых, возглавляемая Лю Юнгэнем, сосредоточена на разработке новых разновидностей семян риса, который можно было бы выращивать в крайне суровых природных условиях, пишет «Чжунго жибао».

Ученый и его супруга ведут скромный образ жизни, по словам близких друзей, Лю Юнгэнь до сих пор пользуется общественным транспортом, считая личный автомобиль ненужной роскошью. Пара воспитала дочь, которая в настоящее время также является сотрудником Академии наук КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 59-летний миллионер Цзян Ицзя стал героем сразу нескольких новостных сюжетов, после того как стало известно, что бизнесмен вернулся в родную деревню и потратил рекордные 17 млн юаней на восстановление поселка.

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