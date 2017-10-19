Около ста ивановцев участвует в Фестивале молодежи и студентов

Иваново, , 11:24 — REGNUM 70 делегатов от Ивановской области принимают участие в мероприятиях Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, еще 20 представителей региона отправились на форум в качестве волонтеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона 19 октября. Делегация региона участвует в научно-образовательной, дискуссионной, культурной и спортивной программах фестиваля.

Ивановцы побывали на церемонии открытия фестиваля в ледовом дворце, а также приняли участие в символическом забеге на 2017 метров, который состоялся на трассе «Формулы-1». Часть делегатов присутствовала на уроке хоккея, который провел двукратный чемпионом мира, серебряный призер Олимпийских игр, управляющий директор Молодежной хоккейной лиги Алексей Морозов.

Большое внимание участников фестиваля из Ивановской области привлекла сессия «Классика или новая волна: каким будет спорт будущего». В сессии приняли участие президент Олимпийского комитета России, член Международного олимпийского комитета Александр Жуков, четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов, президент Международной федерации студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин, двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Юмилка Руис (Куба), вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин и генеральный менеджер команды по киберспорту Virtus.pro Роман Дворянкин.

Эксперты поговорили о трансформации олимпийской программы и реакции на запросы молодежи, рассказали, какие вызовы времени вынуждены преодолевать традиционные олимпийские виды спорта в борьбе за новую аудиторию и как неолимпийские виды спорта формируют современный и востребованный продукт.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал в Сочи 15 октября, он продлится до 22 октября. Участниками масштабного молодежного форума стали около 20 тыс. человек из 180 стран.