Власти Москвы выделят на строительство дорог 400 млрд рублей

Москва, , 11:09 — REGNUM В ближайшие три года власти Москвы планируют потратить на строительство дорог более 400 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого обнародованы на сайте ведомства.

«404,6 млрд рублей выделено на дорожное строительство в 2018—2020 годах», — уточнил он.

Бочкарев добавил, что в предстоящий период завершится основной объем работ по строительству Северо-Западной и Северо-Восточной хорд, Южной рокады, а также будет продолжена реконструкция Калужского шоссе и строительство дороги Солнцево — Бутово — Видное.

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