Ярославский зоопарк отказался от покупки иномарки представительского класса

Ярославль, , 11:03 — REGNUM Ярославский зоопарк отказался от тендера на покупку автомобиля Audi Q3. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили.

Ярославский зоопарк на сайте Госзакупок объявил тендер на покупку белого автомобиля представительского класса Audi Q3. Начальная сумма закупки — 2 млн 191 тысяч рублей. Согласно прилагаемой документации, автомобиль должен быть выпущен в 2016—2017 годах.

При этом в июле ярославский зоопарк взял кредит в 20 млн рублей на 3 года под 12,5% годовых. В качестве залога выставлен учебно-оздоровительный центр «Ковчег», чья залоговая стоимость оценивается в 34 млн рублей. Полученный кредит зоопарк планирует потратить на строительство ветеринарного блока (7,5 млн), покупку аттракциона «Дилижанс» (8 млн) и возведение парадного входа в зоопарк (10 млн).

«Меня очень удивило, что вместо выплаты кредита по оговоренному графику, предприятие решило купить дорогой автомобиль. В конце концов, если зоопарк получает хороший доход, то эти деньги могли бы потратить на досрочное погашение кредита. Это муниципальное автономное учреждение и город дал им свою собственность в оперативное управление. Так ей распоряжаться, как мне кажется, весьма неосмотрительно», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя КУМИ мэрии Ярославля Александр Балабин.

Между тем у директора зоопарка свой взгляд на эту ситуацию.

«Мы хотели при помощи этого автомобиля увеличить доход зоопарка. За время нашего существования мэрия не инвестировала в наш зоопарк ни рубля. Мы собирались купить этот автомобиль за собственные средства, которые получили от предпринимательской деятельности. Почему я должен перед кем-то оправдываться. Извините, что завожусь, но устал, что есть люди, которым бы только языком чесать» , — с трудом сдерживая эмоции, сказал корреспонденту ИА REGNUM директор ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили.

Утром 19 октября директор зоопарка был вызван мэрию, где состоялся разговор с представителями наблюдательного совета администрации города. После этого Теймураз Бараташвили объявил, что снимает это предложение с госзакупок, автомобиль покупаться не будет по причине нехватки денег.