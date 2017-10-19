Китай заявил о полной победе над коррупцией в высших эшелонах власти

Пекин, , 10:57 — REGNUM Замглавы Центральной комиссии КПК по проверке трудовой дисциплины Ян Сяоду, выступая на пресс-конференции в рамках XIX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине, заявил, что Китаю удалось побороть коррупцию в высших эшелонах власти.

По словам чиновника, за последние пять лет 440 высокопоставленных государственных служащих предстали перед судом по подозрению в коррупции и уклонении от уплаты налогов. Благодаря жесткой кампании по борьбе с коррупцией количество случаев взяточничества значительно сократилось, пишет «Синьхуа».

Из 440 бывших чиновников, осужденных за коррупцию, 43 являлись членами и заместителями членов ЦК КПК, кроме того девять экс-чиновников входили в руководящий состав главного антикоррупционного органа страны.

«Руководство страны продолжит непримиримо бороться с коррупцией, постепенно искореняя эту заразу во всех органах государственной власти. Все преступники будут жестко наказаны, в соответствии с действующим законодательством КНР», — отметил Ян Сяоду.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в октябре один из самых разыскиваемых китайских беглых преступников Кун Гуаншэн вернулся в Китай и самостоятельно сдался полиции.

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