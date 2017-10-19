Пользователи Twitter жалеют уволенную из ЦРУ разыскную собаку

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM Пользователи соцсети Twitter разочарованы решением Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США уволить собаку-поисковика Лулу за то, что она отказывается искать взрывчатку.

Комментарии оставляют под сообщениями в официальном Twitter-аккаунте ЦРУ. В разведке пояснили, что после нескольких недель тренировок Лулу выяснилось, что собака совсем перестала проявлять интерес к поиску взрывчатки.

Тренеры пытались заинтересовать её и едой и играми, но бесполезно. Тренировки были прекращены из-за опасений тренеров за здоровье животного.

«Главная забота наших тренеров — физическое и психическое здоровье собак разыскной службы. Они приняли непростое решение и сделали то, что было лучше всего для Лулу: перестали тренировать её», — говорится в сообщении Twitter.

В комментариях пользователи жалеют животное. Также опасаются за ее дальнейшую судьбу, однако в ЦРУ пояснили, что такие увольнения собак — это нормально.

Как правило, после увольнения или выхода на пенсию животных забирают себе тренеры. И Лулу останется жить в семье дрессировщика — она уже ищет во дворе его дома кроликов и белок.